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توك شو

هاكاثون ضد الوباء.. مبادرة مصرية لتوحيد الجهود ضد فيروس كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:18 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ريهام فيكتور
قال محمد أشرف، أحد المشاركين فى مبادرة "هاكاثون" ضد الوباء، إنها مبادرة مصرية تسعى لتوحيد الجهود ضد فيروس كورونا، موضحا أنهم قاموا بعمل جهاز تنفس صناعى يمكن أن يعمل فى غرف العناية المركزة.


وأضاف محمد أشرف، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن "مسابقة هاكاثون ضد الوباء كانت مناسبة للجهاز الخاص بنا بالمشاركة مع العديد من الجهات الهامة فى الدولة".


وأشار إلى أن المسابقة بها متطلبات كثيرة جدا، للتأكد من أن المشاركين على قدر كافٍ من المسئولية والجدية.


وأكد أنهم حصدوا المركز الأول فى المسابقة، وقال: "نحن الآن فى انتظار استلام الجائزة لاستكمال الرحلة"، منوها إلى أن هذه المسابقة تستهددف إبداع الشباب الخبراء ومهارتهم لإيجاد حلول تكنولوجيا جديدة لمواجهة التحديات.
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