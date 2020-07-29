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أخبار العالم

بريطانيا: نعمل على الآلية السعودية لـ تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أعربت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها الكبير، بالآلية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن اتفاق الرياض يعد خطوة أساسية نحو حل سلمي مناسب للأزمة في اليمن.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "إعلان الرياض يمثل تطورا هاما ونشجع كل الأطراف اليمنية على المضي في المفاوضات والتسويات".

وفي وقت سابق، قال مصدر سعودي مسؤول، إن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، إضافة لتخلي الأخير عن الإدارة الذاتية.

كما تتضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تشكيل حكومة يمنية بالتناصف بين الشمال والجنوب، وتكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات، خلال ثلاثين يوما على أن تباشر الحكومة الجديدة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، فضلا عن تعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن.

و شملت أيضا الآلية خروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين.  

وبدوره، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي علي آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض أمر جيد حيث قال : موافقة الحكومة اليمنية والانتقالي على العمل المشترك خطوة إيجابية".

واوضح الوزير السعودي " بن فرحان" أن الموافقة اليمنية علي العمل المشترك ستعمل علي تعزيز الصفقة بل وستسمح للحكومة اليمنية بممارسة أعمالها من عدن.
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