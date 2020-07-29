بعد نجاح عدى الكلام.. عزيز الشافعي: سعد لمجرد أضاف كثيرا للأغنية

كشف الشاعر والملحن عزيز الشافعي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية "عدى الكلام" للفنان المغربي سعد لمجرد، ومن ألحانه.
وقال عزيز الشافعي في لايف بموقع انستجرام: "سعد لمجرد اضاف كثيرا للأغنية ولو مطرب آخر قدم الأغنية قد لا تحقق نفس النجاح لأن سعد فنان عالمي وفخر للمغاربة والعرب".
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وأضاف: "سعد لمجرد قدم الأغنية بأدائه المختلف والمميز فهو فنان يجمع بين الطرب العربي وأيضا يتقن الغناء بالتكنيك الأجنبي، وأتمنى تقديم المزيد من الأغاني مع سعد لمجرد".
وحققت أغنية "عدى الكلام" 19 مليون مشاهدة بعد مرور أسبوعين على طرحها بقناة سعد لمجرد الرسمية بموقع يوتيوب.