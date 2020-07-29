المصل واللقاح: كورونا سيصبح فيروسا موسميا مثل الأنفلونزا.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد ، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إننا تجاوزنا حاجز الذروة فى انتشار فيروس كورونا، وهناك تراجع في إصابات كورونا بفضل الاجراءات الاحترازية التي اتبعها الشعب المصري والدولة .





وشدد أمجد الحداد ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لابد من الاستمرار في الحفاظ على هذه الاجراءات خلال فترة عيد الأضحى ولا يجب التخلى عن هذه الاجراءات .





واضاف مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن وعى المواطنين ساهم بشكل كبير جدا لانخفاض المنحنى ، موضحا ان برتوكولات العلاج المتبعة ساهمت إلى حد كبير في تراجع الإصابات .





وتابع أن حدة الفيروس أصبحت قليلة، وهناك تراجع في الحالات التي تحتاج لأجهزة تنفس صناعي، منوها الى أن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ساهم في انخفاض نسبة الفيروس الذي تصل للمواطن خلال تعرضه للإصابة .





وأكد أن التعرض لجزء صغير من الفيروس، يقلل من حدة الإصابة والأعراض ، لافتا الى ان أن هناك نظرية وبائية تقول أن الفيروس كلما زاد انتشارًا يفقد جزء من وضعه الجيني ويصبح اقل قوى وفتكًا وأكثر ضعفًا، موضحًا أن الفيروس يكون هوائي في الأماكن المغلقة، بينما يضعف ويصعب انتشاره في الأماكن المفتوحة .





وناشد المواطنين أنه فى حال الرغبة في الخروج خلال عيد الأضحى لابد وان تكون اماكن مفتوحة وليست مغلقة مع الحرص على ارتداء الكمامة، موكدا أن فيروس كورونا سيصبح فيروس موسمي مثل الأنفلونزا، ولكنه يكون أقل حدة من الطريقة التي بدأ بها، وحتى لو كان هناك موجة ثانية ستكون أهون قليلًا من الموجة السابقة، وإن كان هذا الفيروس ليس له كتالوج.







