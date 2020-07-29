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أخبار البلد

بين محطتي غمرة والدمرداش ..المترو :عطل مفاجئ بالخط الأول نتيجة إلقاء مجهول جسم غريب على الشبكة الكهربائية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:59 ص
مترو الانفاق
مترو الانفاق
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حماده خطاب
أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق عن حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية نتيجة إلقاء شخص مجهول بجسم غريب ( لوح معدنى ) من الخارج على الشبكة بين محطتى غمره والدمرداش بالخط الأول مما أدى إلى تعطل حركة القطارات . 

مؤكدًا أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارى العمل على إصلاحه فى أسرع وقت وعودة الحركة إلى طبيعتها .

معلنا أن حركة القطارات بالخط الأول تعمل من محطة حلوان حتى محطة السادات فى الإتجاهين ومن محطة سراى القبة حتى محطة المرج الجديدة فى الإتجاهين ومن محطة سراى القبة حتى محطة السادات إتجاه واحد   .
بين محطتي غمرة والدمرداش ..المترو :عطل مفاجئ بالخط الأول نتيجة إلقاء مجهول جسم غريب على الشبكة الكهربائية
بين محطتي غمرة والدمرداش ..المترو :عطل مفاجئ بالخط الأول نتيجة إلقاء مجهول جسم غريب على الشبكة الكهربائية
بين محطتي غمرة والدمرداش ..المترو :عطل مفاجئ بالخط الأول نتيجة إلقاء مجهول جسم غريب على الشبكة الكهربائية
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بين محطتي غمرة والدمرداش ..المترو :عطل مفاجئ بالخط الأول نتيجة إلقاء مجهول جسم غريب على الشبكة الكهربائية

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