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حوادث

حول البيت ترسانة سلاح.. الداخلية: ضبط تاجر أسلحة في الجيزة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه والاتجار بها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال تعديل وتصنيع الأسلحة النارية بقصد الإتجار، متخذًا من الشقة مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى مستخدمًا فى سبيل ذلك السيارة خاصته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على (4طبنجات صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية – 19 طبنجة صوت – 2 طبنجة هيكلية – 4000 طلقة صوت – 350 طلقة مطاطية – 100 طلقة بلى حديد – 50 قبور طبنجة – الأدوات والأجزاء المستخدمة فى تعديل وتصنيع الأسلحة) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها والسيارة لسهولة التواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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