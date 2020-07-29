الغرامة تصل لـ٢٠٠ جنيه.. إرشادات عليك اتباعها عند ركوبك القطارات

وضعت هيئة السكك الحديد عددا من الإرشادات والعقوبات للركاب يجب اتباعها، وذلك للمحافظة على القطارات والمحطات، خلال ركوب القطارات، وتجنبا للغرامة.
وفيما يلي نستعرض تلك الإرشادات والعقوبات حال المخالفة:
١_ الإرشادات:
- عدم إلقاء المخلفات على الأرصفة أو داخل القطارات.
- عدم أكل اللب والفول السوداني واللبان وإلقاء المخلفات داخل العربة.
- حافظ على نظافة العربات.
- حافظ على ارتداء الكمامات.
- عدم الجلوس على الأرفف المخصصة للأمتعة والحقائب.
- التعاون مع مفتشي القطار فهو يعمل لراحتك وأمنك.
- توجه إلى خدمة العملاء للحصول على المعلومة الصحيحة والسليمة.
٢_ العقوبات:
- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط: غرامة وقدرها 200 جنيه.
- حمل أي مواد قابلة للاشتعال: غرامة وقدرها 200 جنيه.
- النزول أو الصعود من وإلى القطارات أثناء مسيرها أو من الأماكن غير المخصصة لذلك، غرامة وقدرها 50 جنيهًا.
- التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء الرحلة أو أثناء توقفها: غرامة وقدرها 70 جنيهًا.
- الانتقال بين الأرصفة من الأماكن غير المخصصة لذلك (الأنفاق/ الكباري) غرامة وقدرها 70 جنيهًا.
- عدم دخول المحطات دون لبس الكمامات.