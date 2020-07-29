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محافظات

ضمن الموجة الـ 16.. تنفيذ 11 قرار إزالة تعد على أملاك الدولة بمركز أسيوط

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التصدي بكل حسم مع المتعدين على أراضي أملاك الدولة دون تهاون أو تقصير لافتًا إلى مواصلة شن حملات الإزالة لهذه التعديات بمراكز وقرى المحافظة ضمن الموجة الـ 16 للإزالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات الأمن تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية للدولة مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين لقانون البناء إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ". 


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فيما ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة لإزالة التعديات على أراض املاك الدولة بمركز أسيوط وذلك للتصدى بكل قوة وحسم للبناء العشوائي والوقوف أمام المتعدين على أراضي الدولة التي هي "حق الشعب" حيث تم إزالة 11 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بقرى المركز وذلك بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية وبحضور اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابه ومساعديه ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية وبالتنسيق مع قوات الأمن لتأمين حملات الإزالة. 


كما تفقد السكرتير المساعد وحدة الرصف التابعة للمحافظة ببني غالب بمركز أسيوط لمتابعة العمل بها ومدى جاهزية المعدات بالمشروع لتنفيذ خطة الرصف للعام المالي الجديد 2020/2021 بمراكز وقرى المحافظة طبقًا للإمكانات المتاحة مشيرًا إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والعمل على تنمية مواردها مع ضرورة مطابقة الأعمال التي يقوم بها للمواصفات القياسية لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الرصف والمرور والخطة والموازنة قبل وأثناء وبعد الانتهاء من أعمال الرصف المقررة طبقًا للخطة الاستثمارية الجديدة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذا الشأن. 


كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد بناءًا على توجيهات القيادة السياسية للدولة ؛ فيما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.
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