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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث قسم الموسكى" لـ25 أغسطس

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكى"، لجلسة 25 أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.
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