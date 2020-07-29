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الحجاج يتجهون إلى صعيد منى في يوم التروية.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:39 م
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يظهر بدء حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، التوجه إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية.

ومن المقرر أن يمكث الحجاج إلى ما بعد شروق شمس اليوم التالي، حيث يتوجهون لجبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

ويأتي ذلك وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تتم إقامة شعيرة الحج بشكل آمن صحيا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي ويحقق للمملكة العربية السعودية.

و يذكر أن السعودية قد أعلنت إقامة شعائر الحج بأعداد محدودة جدا، للراغبين من شتى الجنسيات من الموجودين بالمملكة، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في التجمعات والحشود البشرية التي يتسم بها موسم الحج.
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