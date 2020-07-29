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سيارات

حلول سحرية لعلاج تشققات التابلوه.. أبرزها طلاء الأظافر

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:32 م
حلول سحرية لعلاج
حلول سحرية لعلاج تشققات التابلو .. أبرزها طلاء الأظافر
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منة الله عبد الحميد
يتعرض تابلوه السيارة للتشقق أثناء الركن في الشمس لفترات طويلة، مما يعرض منظره للتلف وإعطاء فكرة غير لطيفة عن السيارة مما يثير غضب السائق ويجعله في حيرة من أمره للبحث عن الحلول المناسبة.


لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز الأخطاء التي تؤدي على تشقق التابلوه.. تعرف عليها


1- تنظيف التابلوه بالمناديل المبللة بالكحول أو الكلور؛ حيث تضاعف ظهور تشققات التابلوه وتعرضه لمزيد من الجفاف.


2- حاول الابتعاد عن استخدام قطع مبللة بالمياه الغزيرة أثناء التنظيف والاكتفاء بقطعة قماش بها قطرات من الخل للمعانه والحفاظ عليه من التشقق.


3- تفادي ركن السيارة تحت أشعة الشمس القوية، وينصح في حال الاضطرار إلى ذلك لتغطية الزجاج الأمامي بعازل للشمس أو تغطية التابلوه بقطعة من اللاصق التي تفي بالغرض نفسه.


وهناك بعض الطرق والحيل الذكية التي تساعد على إصلاح تشققات التابلوه:

- حاول استخدام القلم السحري الشهير لإخفاء تشققات التابلوه والحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.

- التوجه إلى مركز الصيانة لعلاج تشققات التابلوه بطريقة محترفة وتفادي المنظر السيئ.

- في حال وجود تشققات بسيطة بالتابلوه تمكن الاستعانة بطلاء أظافر قريب من لون التابلوه نفسه لإخفاء التشققات، مع التأكد من تطبيق الطلاء بطريقة سليمة لتفادي إبراز مكان التشققات.
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