لخدمة أهالي الجيزة.. شاهد سيارات بريد متنقلة مزودة بـatm

تعمل الحكومة جاهدة على توفير سبل الراحة
للمواطنين، فى معظم الخدمات الحكومية , مثل العربات المتنقلة للبريد والعيادات
المتنقلة وغيرها ولكن ظهر ذلك بوضوح خلال هذة الفترة بسبب فيروس كورونا المستجد
وللحد من الإصابة به.
وقامت عدسة صدى البلد ، برصد واحدة من اهم
الخدمات التى تقدم للمواطنين وهى عربات البريد المتنقلة .
وصرح مدير مكتب بريد الرماية , بان عربات البريد المتنقلة ساعدت المواطنين بشكل كبير خاصة فئة الشيوخ , فالعربة تقدم كامل الخدمات التى يقدمها البريد العادى من صرف معاشات وحوالات وسحب وايداع وغيرها , كما ساعدت على التقليل من الزحام الدائم الذى قد يسبب انتشار الفيروس بشكل كبير .
كما اكد ان العربات مجهزة بشكل كبير ومميز حتى تكون
قادرة على القيام بالخدمات بشكل سلسل ولا يوجد اى مشكلة او اى خطأ , فيوجد موظف
واحد داخل العربة يقدم المساعدة للمواطنين
.