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منوعات

لخدمة أهالي الجيزة.. شاهد سيارات بريد متنقلة مزودة بـatm

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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مريم عزت _ عمرو سعد

تعمل الحكومة جاهدة على توفير سبل الراحة للمواطنين، فى معظم الخدمات الحكومية , مثل العربات المتنقلة للبريد والعيادات المتنقلة وغيرها ولكن ظهر ذلك بوضوح خلال هذة الفترة بسبب فيروس كورونا المستجد وللحد من الإصابة به.

 

وقامت عدسة صدى البلد ، برصد واحدة من اهم الخدمات التى تقدم للمواطنين وهى عربات البريد المتنقلة  .


وصرح مدير مكتب بريد الرماية , بان عربات البريد المتنقلة ساعدت المواطنين بشكل كبير خاصة  فئة الشيوخ , فالعربة تقدم كامل الخدمات التى يقدمها البريد  العادى من صرف معاشات وحوالات وسحب وايداع  وغيرها , كما ساعدت على التقليل من الزحام الدائم الذى قد يسبب انتشار الفيروس بشكل كبير .

 

كما اكد  ان العربات مجهزة بشكل كبير ومميز حتى تكون قادرة على القيام بالخدمات بشكل سلسل ولا يوجد اى مشكلة او اى خطأ , فيوجد موظف واحد داخل العربة  يقدم المساعدة للمواطنين .

 

واشار الى ان عربة البريد نجحت بشكل كبير خلال الأربع أيام الماضية  بل انها تقوم  بضعف عدد العمليات التى يقوم بها البريد من الداخل , كما تظل تعمل حتى بعد المواعيد الرسمية .   
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