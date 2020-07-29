لخدمة أهالي الجيزة.. شاهد سيارات بريد متنقلة مزودة بـatm

تعمل الحكومة جاهدة على توفير سبل الراحة للمواطنين، فى معظم الخدمات الحكومية , مثل العربات المتنقلة للبريد والعيادات المتنقلة وغيرها ولكن ظهر ذلك بوضوح خلال هذة الفترة بسبب فيروس كورونا المستجد وللحد من الإصابة به.

وقامت عدسة صدى البلد ، برصد واحدة من اهم الخدمات التى تقدم للمواطنين وهى عربات البريد المتنقلة .





وصرح مدير مكتب بريد الرماية , بان عربات البريد المتنقلة ساعدت المواطنين بشكل كبير خاصة فئة الشيوخ , فالعربة تقدم كامل الخدمات التى يقدمها البريد العادى من صرف معاشات وحوالات وسحب وايداع وغيرها , كما ساعدت على التقليل من الزحام الدائم الذى قد يسبب انتشار الفيروس بشكل كبير .

كما اكد ان العربات مجهزة بشكل كبير ومميز حتى تكون قادرة على القيام بالخدمات بشكل سلسل ولا يوجد اى مشكلة او اى خطأ , فيوجد موظف واحد داخل العربة يقدم المساعدة للمواطنين .