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أخبار البلد

الصحة العالمية: لا عودة لأوضاع ما قبل كورونا في العمل والأوساط الاجتماعية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:12 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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محمد غالى
قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن جائحة كورونا تحتاج أنظمة صحية قوية لمواجهتها وليس هناك مجال للعودة ما قبل جائحة كورونا في العمل في المنظومة الصحية أو في الأوساط الاجتماعية.

كان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط دعا لعقد مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو اليوم الأربعاء بشأن مستجدات جائحة فيروس كورونا ‪(COVID-19)‬ ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود والممارسات المأمونة للاحتفال بعيد الأضحى.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشمل تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود وكذلك إرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المأمونة أثناء عيد الأضحى في سياق كوفيد-19 والرد علي تساؤلات الصحفيين
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