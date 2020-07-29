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تعليم

ننشر نتيجة القبول بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:03 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
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انجي هيبة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالمدارس الرسمية والمدارس المتميزة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة. 

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية إن لجنة برئاسة إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام وعضوية حمزة شطا مدير إدارة المدارس الرسمية، وعبد الحميد جمعه مدير إدارة الإحصاء ولجنة تنسيق التحريبيات المكلفين عقدت عدة اجتماعات لوضع الآليات الخاصة، مشيرًا إلى أنه تم وضع القوائم بالمدارس المختلفه وفق السن في اول أكتوبر 2020.

وأشار إلى أنه من المقرر ان يكون هناك مراحل أخري وفق الحاجة بالمدارس، منوها إلى الإعلان عن أسماء المراحل المقبلة من خلال القوائم حفاظا علي تكافؤ الفرص بين الجميع والشفافية الكاملة.
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