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أخبار العالم

شاهد.. إيران تلتقط صورا فضائية لقاعدة العديد الأمريكية في قطر

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:28 م
قاعدة العديد الأمريكية
قاعدة العديد الأمريكية
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شيماء مصطفى
نشر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، صورًا فضائية للقاعدة الأمريكية في العديد بقطر، بعد أن تم التقاطها عبر القمر الصناعي "نور". 

ووفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، نشر الحرس الثوري صورا ملتقطة بواسطة القمر الصناعي "نور" لقاعدة العديد، مركز تجمع القوة الجوية الأمريكية.

وتمكن القمر الصناعي من تصوير قاعدة "العديد" في قطر بصورة عالية الدقة.

وكانت إيران أطلقت القمر الصناعي العسكري "نور"، قبل عدة أشهر، ووضعته في مدار على بعد 425 كم عن سطح الارض.

وتعد قاعدة "العديد" أكبر قاعدة جوية للقوات الأمريكية، ويتواجد فيها 13 ألف عنصر منهم.
شاهد.. إيران تلتقط صورا فضائية لقاعدة العديد الأمريكية في قطر
شاهد.. إيران تلتقط صورا فضائية لقاعدة العديد الأمريكية في قطر
شاهد.. إيران تلتقط صورا فضائية لقاعدة العديد الأمريكية في قطر
شاهد.. إيران تلتقط صورا فضائية لقاعدة العديد الأمريكية في قطر
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