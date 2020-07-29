نقابة القراء تنعي طبيب الغلابة: باع دنياه بالآخرة

شيخ عموم المقارئ المصرية ، نعى إلى الأمة بأثرها رجلا من أغلى وأعز الرجال الدكتور محمد مشالي الملقب بـ"طبيب الغلابة"، رحمه الله، الذي اقترن اسمه بالعطاء الإنساني على مدى سنوات عمره. وظل لأكثر من 35 عاما يقوم بتوقيع الكشف بالمجان لغير القادرين من الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات. قال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن العامة بمصر، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد،









وأضافت نقابة القراء: "ظل الفقيد الراحل يتقاضى خمسة جنيهات فقط نظير توقيع الكشف على القادرين وهو المبلغ الذي ظل يتقاضاه حتى رحيله مما وضع بعض الأطباء الذين يتقاضون مبالغ فلكية إلي أن يهاجمونه ويطالبونه بأن يقوم برفع ثمن الكشف فقام بالرد المفعم عليهم قائلا: لم ولن أقوم برفع أجرة الكشف عن خمسة جنيهات حتى ألقى ربي عز وجل. تنفيذا لوصية أبي عليه رحمة الله عليه".









واختتم الساعاتي: "إن النقابة إذ تنعى الفقيد الكبير لكل المصريين جميعا ذلكم الرجل الذي وهب نفسه لخدمة جميع البشر وجعل عيادته ملجأ للفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، حيث كان يقوم بالكشف الطبي عليهم مجانا بالإضافة إلى إعطائهم الدواء من عيادته مجانا أيضا".







