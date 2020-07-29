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فن

ربنا يعوضنا بناس زيك.. تامر حسني ينعى طبيب الغلابة بكلمات مؤثرة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:58 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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عمر صبحي
نعى الفنان تامر حسني طبيب الغلابة محمد مشالي، من خلال فيديو نشره له عبر حسابه الشخصي علي موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".

وعلق "تامر" علي الفيديو قائلا: ربنا يعوضنا بناس زيك تاني يا ملاك علي الارض نسألكم الدعاء والفاتحة.

ومن ناحية أخري أعلن حي الدقي بمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، أن لجان المتابعة بالحي تمكنت من رصد شركة إنتاج سينمائي تقوم بتصوير فيلم باسم (مش أنا) بطولة الفنان تامر حسني وتقوم بإشغال الطريق العام بسيارة نقل ومعدات وكاميرات بدون تصريح.

وأوضح حي الدقي أن المعدات كانت تشغل الطريق أمام فندق الشيراتون وتم رفع المعدات والتحفظ على السيارة في مخازن الحي.

وأكد حي الدقي في بيان له أن هذا الإجراء جاء بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني مع اليقظة التامة لمواجهة أي مخالفات.

وشدد الحي على أنه في حال ضبط مثل تلك المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وضبط الإشغالات.
ربنا يعوضنا بناس زيك.. تامر حسني ينعى طبيب الغلابة بكلمات مؤثرة
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