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توك شو

تحذير من ذبح الأضحية في المنازل حفاظاً على البيئة من التلوث

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:28 م
ذبح الاضحية
ذبح الاضحية
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ريهام فيكتور
قال إيهاب فاروق، مدير عام الإرشاد و التوعية بقطاع الانتاج الحيوانى ، إن هذا العام هناك تشديد كبير جدا على منع غش التجار للمواطنين فى وزن الأضاحى .

واضاف ايهاب فاروق ، خلال حواره ببرنامج ، الان ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، اننا نقوم فى المنافذ المسموح بها  بالكشف على الحالات الصحية للأضاحى .

وأشار دكتور سعيد  ، استاذ صحة الاغذية بمعهد الصحة الحيوانية من جانبه إلى ان المجازر الحكومية مؤهلة للكشف على الاضاحى ، لافتا الى اننا نمتلك 164 مجزرًا حكومياً، بالاضافة الى  المجازر الخاصة .

وشدد استاذ صحة الاغذية بمعهد الصحة الحيوانية  ،على عدم ذبح الأضحية فى المنازل او الشوارع  للحفاظ على البيئة من التلوث ، مؤكدا ان الذبح مجانى فى المجازر الحكومية .
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