تحذير من ذبح الأضحية في المنازل حفاظاً على البيئة من التلوث

قال إيهاب فاروق، مدير عام الإرشاد و التوعية بقطاع الانتاج الحيوانى ، إن هذا العام هناك تشديد كبير جدا على منع غش التجار للمواطنين فى وزن الأضاحى .





واضاف ايهاب فاروق ، خلال حواره ببرنامج ، الان ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، اننا نقوم فى المنافذ المسموح بها بالكشف على الحالات الصحية للأضاحى .





وأشار دكتور سعيد ، استاذ صحة الاغذية بمعهد الصحة الحيوانية من جانبه إلى ان المجازر الحكومية مؤهلة للكشف على الاضاحى ، لافتا الى اننا نمتلك 164 مجزرًا حكومياً، بالاضافة الى المجازر الخاصة .



