جدارية في المغرب تكريماً لـــ "طبيب الغلابة" محمد مشالي

وعقب نبأ رحيله، احتفى كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في مصر، بالرجل الذي يُنظر إليه على أنه رمز للنزاهة والإيثار، في الوقت الذي يكافح الأطباء والعاملون في مجال الصحة حول العالم وباء كورونا.





وتوفي أمس الثلاثاء الطبيب محمد مشالي، عن عمر ناهز 76 عاما. ونعت نقابة الأطباء وشيخ الأزهر الطبيب الراحل. الذي ولد في قرية "ظهر التمساح"، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، في دلتا مصر عام 1944. وانتقل مع أسرته، للإقامة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.





عاش مشالي حياة بسيطة للغاية، وكانت عيادته متواضعة ولم يمتلك سيارة أو هاتفا محمولا. و رفض الرجل عروضا كثيرة بالمساعدات من منظمات خيرية وأثرياء، للانتقال إلى عيادة أحسن حالا، وحين قبل بعض تلك المساعدات، في مرات نادرة، تبرع بها للفقراء واشترى أجهزة طبية لإجراء التحاليل الأولية الضرورية لمرضاه.



والتحق مشالي بكلية الطب بجامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1967، متخصصا في الأمراض الباطنية (الطب العام) والحميات والأطفال.



