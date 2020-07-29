طريقة اختيار المرشح لتمثيل المغتربين بمجلس الشيوخ في الخارج

قالت إيمان وهمان منسقة الجالية المصرية بنيويورك، إن هناك اهتماما كبيرا من المصريين بالخارج سواء بمجلس النواب أو الشيوخ.





وأضافت في تصريح لـ"صدى البلد" هناك معلومات لم يكن يعلمها المصريون بالخارج بينها أن المصريون بالخارج لا يحق لهم الترشح بانتخابات النواب الترشح كممثلين عن المصريين بالخارج وإنما يمكن ترشحهم كأشخاص عاديين.





وأوضحت أن اختيار المصريون بالخارج لأحد المرشحين بمجلس الشيوخ لتمثيلهم في الخارج، أمر مهم لأنه سيكون حلقة الوصل بين المصريين في الخارج والداخل، موضحة أن أي مصري في الخارج يريد الترشح لانتخابات الشيوخ، عليه دور مهم.





وتساءلت كيف يمكن التحقق من شخصية المرشح المصري الذي يعيش في الخارج كشخص عادي داخل مجلس الشيوخ، حيث أنه من الممكن أن يكون عليه قضايا في الدولة التي يقم في بالخارج وعند عمله صحيفة حالة جنائية في مصر لن تظهر عليه أي قضايا لأنه في الداخل ليس مثبت عليه أية قضايا؟.





واستكملت هل القنصلة أو السفارة أو سيتم مخاطبة الانتربول لمعرفة ما عليه من قضايا ضمانا لنزاهته، كما أن الشخص الذي يترشح كيف سيخدم المصريين بالخارج، موضحة أن المصريون الذين يترشحون دورهم مهم وقوي.











