تفاصيل شخصية حنية الراقصة..رانيا يوسف تتحدث عن الجزء الثاني من مملكة إبليس

تبدأ غدا منصة شاهد في عرض الجزء الثاني من مسلسل مملكة إبليس بشكل حصري، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة: غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، فيدرا، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.

وتتوقف الممثلة رانيا يوسف عند بدايات شخصية حنية كراقصة وارتباطها بفتحي إبليس، موضحة: "نعود بالزمن عشرين عامًا في الموسم الثاني، ونتعرف إلى خلفية كل شخصية وكيفية لقاء حنية بكل منهم".



وتؤكد رانيا يوسف أن "هذا الموسم مليء بالأسرار والألغاز، كعادة الكاتب محمد أمين راضي في نصوصه الدرامية الذي قدمت معه أعمالًا عدة فيها التشويق والغموض والجرأة فضلًا عن كونها بعيدة عن الأسلوب التقليدي، فضلًا عن أن شخصياته تتمتع بكونها مختلفة وجذابة للمشاهد، ومعروفٌ عنه تميزه بالحوارات.. والأهم بالنسبة لي أنني أرتاح في تمثيل كتاباته الدرامية".





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وفيما تشير رانيا يوسف إلى أنها تقف أمام كاميرا المخرج أحمد خالد موسى لأول مرة في التلفزيون، تعرب عن أملها وتوقعها في آن معًا بـ"أن يجد الموسم الثاني صدى موازيًا لما حققة الأول، بل ويتفوق عليه أيضًا".