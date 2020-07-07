رانيا يوسف تلجأ للبطولة الجماعية مع الشباب لاستمرار التواجد على الساحة

"الحرامي" .. في المصيدة

عملية سطو فاشلة على أحد المنازل بطلاها سارقان ينجح أحدهما في الفرار بينما يقع الآخر في المصيدة ضمن مُسلسل "الحرامي" للمخرج محمد سلامة. يرصد مُسلسل حكاية لص غير محترف، يعلق داخل بيت قديم بعد عودة غير متوقعة للأسرة. وفيما ينجح زميله بالهرب، ﯾﻔﺸﻞ ﻫﻮ في اﻟﺨﺮوج ﻟﯿﺒﻘﻰ ﻋﺎﻟﻘﺎً وﻣﺤﺎﺻﺮًا في المنزل، ضمن أحداث فيها الكثير من التشويق والإثارة.





رانيا يوسف.. كثير من التريند قليل من الفن





المسلسل من إخراج محمد سلامة، إنتاج أمير شوقي، فكرة وكتابة أحمد فوزي صالح ومحمد بركات، وبطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا الرئيس.





"الحرامي" من أعمال شاهد الأصلية القصيرة، متوافر في حلقاته الـ 10 على "شاهد VIP" اعتبارًا من 25 يوليو.



