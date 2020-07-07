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فن

رانيا يوسف تلجأ للبطولة الجماعية مع الشباب لاستمرار التواجد على الساحة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:06 م
الحرامي
الحرامي
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محمد نبيـل
لجأت الفنانة رانيا يوسف مؤخرا لتقديم البطولة الجماعية مع الشباب لضمان إسترارها على الساحة خاصة من خلال الدراما التلفزيونية، وهو ما حدث في مسلسل "فرح" الذي تصدرت أفيشه الرسمي الفنانة أسماء أبو اليزيد.

وخلال شهر يوليو الجاري تطلق منصة شاهد vip مسلسل "الحرامي" التى تستمر به رانيا يوسف على نفس النهج المذكور، وتقف في خلفية الأفيش الذي يتصدره الفنان الشاب أحمد داش.


"الحرامي" .. في المصيدة

عملية سطو فاشلة على أحد المنازل بطلاها سارقان ينجح أحدهما في الفرار بينما يقع الآخر في المصيدة ضمن مُسلسل "الحرامي" للمخرج محمد سلامة. يرصد مُسلسل حكاية لص غير محترف، يعلق داخل بيت قديم بعد عودة غير متوقعة للأسرة. وفيما ينجح زميله بالهرب، ﯾﻔﺸﻞ ﻫ في اﻟﺨوج ﻟﯿﺒﻘﻰ ﻋﺎﻟﻘﺎً وﻣﺤﺎﺻًا في المنزل، ضمن أحداث فيها الكثير من التشويق والإثارة.

رانيا يوسف.. كثير من التريند قليل من الفن


المسلسل من إخراج محمد سلامة، إنتاج أمير شوقي، فكرة وكتابة أحمد فوزي صالح ومحمد بركات، وبطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا الرئيس.


"الحرامي" من أعمال شاهد الأصلية القصيرة، متوافر في حلقاته الـ 10 على "شاهد VIP" اعتبارًا من 25 يوليو.


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