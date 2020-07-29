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أخبار العالم

النيران لا تزال تشتعل.. انهيار الجسر جزئياً بسبب خروج قطار أريزونا عن مساره.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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حسام رضوان
بثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مقطع فيديو جديداً لموقع خروج قطار عن مساره في ولاية أرزيونا الأمريكية.

وقالت إن رجال الإطفاء حضروا إلى الموقع حيث أظهر الفيديو أن أعمدة الدخان لا تزال تتصاعد من العربات المحترقة.

وأضافت أنه بحسب ما ورد فقد انهار الجسر جزئيا.

وأسفر خروج القطار عن مساره في وقت مبكر من صباح الأربعاء، فوق بحيرة تيمبي عن اشتعال عرباته.

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