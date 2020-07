النيران لا تزال تشتعل.. انهيار الجسر جزئياً بسبب خروج قطار أريزونا عن مساره.. فيديو

بثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مقطع فيديو جديداً لموقع خروج قطار عن مساره في ولاية أرزيونا الأمريكية.

وقالت إن رجال الإطفاء حضروا إلى الموقع حيث أظهر الفيديو أن أعمدة الدخان لا تزال تتصاعد من العربات المحترقة.

وأضافت أنه بحسب ما ورد فقد انهار الجسر جزئيا.

وأسفر خروج القطار عن مساره في وقت مبكر من صباح الأربعاء، فوق بحيرة تيمبي عن اشتعال عرباته.

Firefighters attend scene of train derailment on bridge in Tempe, Arizona



It's reported the bridge has partially collapsed