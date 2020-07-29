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النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج: الرئيس السيسي وعد وأوفى بافتتاح منطقة الروبيكي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:03 م
منطقة الروبيكي
منطقة الروبيكي
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هاجر إبراهيم
أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد وأوفى، وذلك عندما أعلن فى الإسكندرية خلال عيد العمال فى العام قبل الماضى عن التوجيه بتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أفتتح أمس أول باكورة أعمال تطوير تلك الصناعة، موضحا أن الجميع كان يساءل هل لدى الدولة المصرية إرادة سياسية حقيقية للنهوض بتلك الصناعة مرة أخرى، وهو  ما تم الرد عليه بشكل عملي أمس وظهرت تلك الإرادة.

وقال إبراهيم" إن حلم صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى فى مصر وإعادة رونقها أصبح حقيقة، لافتا إلى أنها تعرضت إلى إنتكاسة كبيرة منذ التسعينيات، ولكننا الأن أصبحنا نرتدى مما نصنع، رافعا القبعة للقيادة السياسية متمثلة فى الرئيس السيسي.

وأكد أن تلك المنظومة ستكتمل بإفتتاح تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام فى عام 2022، حيث بدأ تنفيذ خطة تطوير تلك المنظومة التى تأخرت فى إصلاحها وعودتها إلى مكانها.

وأشار إلى ان ما شهده أمس بإفتتاح الرئيس السيسي عدد من المصانع بمنطقة الروبيكي أثلج صدور الجميع، متابعا أن تلك المصانع أنشأت بتقنية عالية سواء من خلال الماكينات أو البيئة نفسها.
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