مساعى لإعادة الجثامين.. وزيرة الهجرة: نتابع تحقيقات السلطات السعودية في حادث مقتل 2 من المصريين بالمملكة

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تتابع التحقيقات التي تجريها السلطات السعودية في حادث مقتل اثنين مصريين بالمملكة على يد مواطن سعودي، إثر مشاجرة معه حول تنفيذ أعمال.





وقالت مكرم، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم "الأربعاء" إن السلطات بالمملكة تواصل تحقيقاتها مع الجاني، مؤكدة أنه سيلقى عقابه، وفق القوانين بالمملكة العربية السعودية، كما يجرى الآن تشريح الجثامين في إطار استكمال التحقيقات.





جاء ذلك في تصريح لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، والنائب عن دائرة نجع حمادي بمحافظة قنا؛ حول آخر مستجدات الحادث.





وأوضحت مكرم أن هناك مساعي لعودة الجثامين بأسرع وقت إلى أرض الوطن، مشيرة إلى أنها تواصلت مع زوجة أحد المجني عليهما، وطمأنتها أنها تتابع بنفسها مجريات الأمور مع السلطات السعودية حتى عودة الجثامين إلى أرض الوطن بالتنسيق مع القنصلية المصرية في الرياض.





وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أنها تواصلت مع جمعية "مصر الخير" لتقديم إعانات شهرية لأسر المجني عليهما، وأبنائهم، مقدمة الشكر للمؤسسة التي أبدت الاستعداد التام للتكفل باحتياجات الأسرتين، حتى تكفل لهم حياة كريمة.





وذكر البيان ان وزيرة الهجرة تواصلت أيضا مع شقيق أحد المجني عليهما، والذي أشاد بسرعة تدخل السلطات بالمملكة للقبض على الجاني، وحسن تعاملهم مع الموقف.





من ناحيته، أكد النائب محمد الغول، خلال لقائه بوزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالمصريين بالخارج، مضيفا أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، تتابع مجريات القضية، حتى يتحقق القصاص العادل لأبنائنا، وكذلك عودة الجثامين إلى قراهم.





وأشاد الغول بإدارة وزارة الهجرة لملفات المصريين بالخارج، مؤكدا أن حق المجني عليهما لن يذهب هباء، وكذلك الحصول على كافة مستحقاتهم.