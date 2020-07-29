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رياضة

حوار جانبي بين كارتيرون وأمير مرتضى قبل انطلاق مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:03 م
كارتيرون
كارتيرون
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عمرو ابوبكر - عدسة: حسن العمدة
دار حوار جانبي بين امير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.

ورصدت عدسة صدى البلد الحوار الجانبي في ظل وجود أمير مرتضى بجانب كارتيرون يتابعان احماءات اللاعبين قبل انطلاق الودية الأخيرة للزمالك قبل العودة للدوري.

ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي:
محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر وأسامة فيصل في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.
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