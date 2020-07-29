حوار جانبي بين كارتيرون وأمير مرتضى قبل انطلاق مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. فيديو

دار حوار جانبي بين امير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.





ويواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.





ورصدت عدسة صدى البلد الحوار الجانبي في ظل وجود أمير مرتضى بجانب كارتيرون يتابعان احماءات اللاعبين قبل انطلاق الودية الأخيرة للزمالك قبل العودة للدوري.





ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي: