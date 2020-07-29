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فن

أحمد السبكي يروج لـ "صاحب المقام" بهذه الطريقة.. شاهد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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محمد نحلة
روج المنتج أحمد السبكي لفيلمه الجديد صاحب المقام، ونشر بوستر للعمل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب أحمد السبكي تعليقا على البوستر: "لاول مرة قبل السينما فيلم صتحب المقام على شاهد ٣٠يوليو".

كان الإعلان الرسمي لفيلم صاحب المقام اقترب من تحقيق نصف مليون مشاهدة على يوتيوب، بعدما طرحه الفنان آسر ياسين على صفحته الرسمية أمس.

وأعلن الفنان آسر ياسين عرض فيلمه الجديد "صاحب المقام" على إحدى المنصات الإلكترونية قبل طرحه في دور العرض، هى سابقة تحدث لأول مرة.

وأوضح "آسر" عبر حسابه على فيس بوك، أن الفيلم سيبدأ عرضه على منصة "شاهد vip" لأول مرة في الشرق الأوسط، في 30 يوليو الجاري.

"صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

يذكر ان اخر اعمال الفنان اسر ياسين مسلسل "100 وش" والذى عرض فى رمضان الماضى وقام ببطولته معه نيللى كريم واخراج كاملة ابوذكرى.
أحمد السبكي يروج لـ "صاحب المقام" بهذه الطريقة.. شاهد
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