الزمالك وطلائع الجيش.. نصف ساعة مثيرة وهدفان في دقيقتين |فيديو

انتهت أحداث 30 دقيقة من مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل الايجابي 1-1، في مباراة ودية بطابع رسمي.





ويواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.





وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بالهدف الأول في شباك الزمالك، ثم رد الأبيض سريعاََ ليعيد المباراك لنقطة التعلدل من جديد.





سجل كريم طارق الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة السادسة بعد تمريرة محكد ناصف السحرية، واستغلال طارق لدربكة الدفاع.





ورد الزمالك جاء سريعاََ، وسجل هدف التعادل عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقك 7، الذي توغل واستقبل كرة سجلها في شباك الجيش دون تردد.





وهدد طلائع الجيش مرمى الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما، وكاد أن يتقدم بالهدف الثاني.





وتوغل عمار حمدي لاعب طلائع الجيش بين دفاعات الزمالك ومر من محمود علاء ويدخل منطقة الجزاء، ليجد نفسه في مواجهة ابو جبل، وفور تسديده يتدخل حازم امام بدفعه فيجعله يسددها بعيده عن المرمى.





وتلقى كريم طارق صاحب هدف طلائع الجيش بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف مع احد لاعبي الزمالك.





وتبادل الفريقين الهجمات، ووصل كل منهما الى مرمى الآخر ولكن دون تسجيل اهداف اخرى.





واختتمت الدقيقة 30 من عمر المباراة بثلاث ركنيات لطلائع الجيش، ولكن بدون خطورة حقيقة على مرمى الزمالك.





وتوقفت المباراة مرة اخرى ولكن هذه المرة لالتقاط اللاعبين انفاسهم، واتخاذ التعليمات من الجهاز الفني.





ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: