الزمالك وطلائع الجيش.. التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة الشوط الأول.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل الايجابي 1-1، في مباراة ودية بطابع رسمي.





ويواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.





وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بالهدف الأول في شباك الزمالك، ثم رد الأبيض سريعاََ لـ يعيد المباراة لنقطة التعادل من جديد.





سجل كريم طارق الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة السادسة بعد تمريرة محمد ناصف السحرية، واستغلال طارق ل، دربكة الدفاع.





ورد الزمالك جاء سريعاََ، وسجل هدف التعادل عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 7، الذي توغل واستقبل كرة سجلها في شباك الجيش دون تردد.





وهدد طلائع الجيش مرمى الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما، وكاد أن يتقدم بالهدف الثاني.





وتوغل عمار حمدي لاعب طلائع الجيش بين دفاعات الزمالك ومر من محمود علاء ويدخل منطقة الجزاء، ليجد نفسه في مواجهة ابو جبل، وفور تسديدة يتدخل حازم امام بدفعه فيجعله يسددها بعيدة عن المرمى.





وتلقى كريم طارق صاحب هدف طلائع الجيش بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف مع احد لاعبي الزمالك.





وتبادل الفريقين الهجمات، ووصل كل منهما الى مرمى الآخر ولكن دون تسجيل اهداف اخرى.





واختتمت الدقيقة 30 من عمر المباراة بثلاث ركنيات لطلائع الجيش، ولكن بدون خطورة حقيقة على مرمى الزمالك.





وتوقفت المباراة مرة اخرى ولكن هذه المرة لالتقاط اللاعبين انفاسهم، واتخاذ التعليمات من الجهاز الفني.





وتراجع الاداء بشكل ملحوظ في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، والهجمات تقلصت ولم يهدد أحد الفريقين مرمى الآخر حتى انتهاء شوط المباراة الأول.





وانتهى الشوط الأول بين الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل الايجابي 1-1.





ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: