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فن

ست قوية وعظيمة.. علا رشدي تنشر صورة لوالدتها.. شاهد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة علا رشدى، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فى الصورة والدتها التى -لأول مرة- تنشر صورتها النجمة علا رشدى .

وعلقت على الصورة قائلة :"قبلت التحدي مامتي الدكتورة نبيلة عطية .... ست قوية وعظيمة وجامدة! طول عمرها بتقول للاعور اعور في عينه ومبتسبش حقها ابدا ولا حق حد له حق... مبتحبش الحال المايع ولا حد يقدر يقولها تلت التلاتة كام! تحية لوالدتي ولكل ست جدعة وقوية وعظيمة لازم نساعد بعض ونقوي بعض.. ربنا يديكي الصحة وطولة العمر يا برقوقة!!".


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وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

كما شاركت  في بطولة مسلسل بـ "100 وش" نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

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