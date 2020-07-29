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تعليم

جامعة الفيوم: كلية الآداب تختتم امتحانات الفرقة الرابعة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:45 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح الدكتور  أحمد عبد السلام عميد كلية الآداب، بأنه تم بحمد الله انقضاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرقة الرابعة بالكلية، حيث استمرت الامتحانات قرابة الثلاثة أسابيع وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وعبر الدكتور أحمد عبد السلام عن سعادته بانتهاء الامتحانات دون أية مشكلات أو معوقات تذكر، موجها شكره للدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم و لإدارة الجامعة على دعمهما الكامل والمستمر  للكلية طوال الفترة الماضية.


ومشيدا بالتزام كافة أعضاء هيئة التدريس والموظفين وكذلك الطلاب بكافة الإجراءات التي حددها مجلس الجامعة للحفاظ على السلامة العامة.
كما أشار  بأنه يجري عملية رصد النتائج تمهيدا لإعلانها في أقرب وقت ممكن.

من الجدير بالذكر أن كلية الآداب تضم أكبر عدد من الطلاب بالفرقة الرابعة على مستوى كليات الجامعة؛ حيث تقدم لأداء الامتحان ١٦٠٠ طالب وطالبة تم توزيعهم على ١٠٥ لجان بواقع ١٥ طالبا باللجنة الواحدة، بالإضافة إلى وجود لجنة خاصة.
جامعة الفيوم: كلية الآداب تختتم امتحانات الفرقة الرابعة
جامعة الفيوم: كلية الآداب تختتم امتحانات الفرقة الرابعة
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