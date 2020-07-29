الفيروسات الكبدية: مصر عالجت 3.4 مليون مصاب بفيروس C في 6 سنوات

أشادت الدكتورة منال حمدى السيد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بحديث الإعلامى أحمد موسى، عن إصابة بـ فيروس سي ، موضحة: " فى ناس تقول عن إصابتها بهذا الفيروس". حمدىبتدخل





منال حمدى السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن مصر من عام 2006 تأسيس مركز لعلاج فيروس سي. وأضافتبدأت





وأوضحت ، أنه فى خلال عامين أصبح العلاج المصري لفيروس سي هو الأساسي، وهناك شركات مصرية حصلت على ترخيص من منظمات دولية.





وأشارت ، إلى أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بعمل مسح على المواطنين للقضاء على فيروس سي وبالفعل تم عمل مسح على 60 مليون مواطن، و الدولة نجحت فى علاج 3.4 مليون شخص من 2014 حتى 2020.





وتابعت: وما تم فى مصر من علاج مصابي فيروس سي يمثل 50% من عدد المصابين بالعالم ولفتت ، إلى أن، مصر عالجت 2 مليون مصاب بفيروس سي من 2016 حتى عام 2018.



