محمد عبد الرحمن: مسلسل جمجوم وبم بم لون جديد.. وسعيد برد فعل الجمهور

عبر الفنان محمد عبد الرحمن عن سعادته الكبيرة بردود الفعل على مسلسل جمجوم وبم بم الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد ان كل من في العمل بذلوا مجهودا كبيرا ليخرج المسلسل بشكل جيد، وأضاف ان العمل فكرته جديدة عن الجمهور فهور رعب كوميدي لذلك كان مخاطرة بالنسبة لصناع المسلسل، وتطلب هذا منهم تركيزا أكبر فى العمل.

يذكر أن مسلسل "جمجوم وبم بم- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، بدأ عرضه الاسبوع الماضي عبر منصة "شاهد" الإلكترونية.

مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة.