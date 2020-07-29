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اقتصاد

سعر الدولار في 20 بنكا بختام تعاملات شهر يوليو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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محمد صبيح
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لليوم الثاني علي التوالي  خلال تعاملات  اليوم الأربعاء، مسجلا 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

وصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.89 جنيه لشراء و 15.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد،  الأهلي المصري، مصر" نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الاسكندرية، التجاري الدولي" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، المصرف العربي الدلولي، الكويت الوكني،  الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، البركة، كريدي أجريكول، عودة" نحو 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.
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