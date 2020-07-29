سعر الدولار في 20 بنكا بختام تعاملات شهر يوليو

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر" نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الاسكندرية، التجاري الدولي" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، المصرف العربي الدلولي، الكويت الوكني، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، البركة، كريدي أجريكول، عودة" نحو 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.