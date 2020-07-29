قال الإعلامي أحمد موسى، إن أزمة فيروس كورونا كشفت حقيقة قطر، وتمويلها لـ الإعلام الإرهابي الموجود فى تركيا وبريطانيا.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أن قطر تدفع أموالاً لـ بعض المواقع الأمريكية للحديث لصالح أجندة قطر وتركيا.





وأوضح أحمد موسى، أن قطر كانت تدفع المليارات لـ الإعلام، من أجل الضرب فى مصر والإمارات والبحرين، وأن تميم يدفع مرتبات المرتزقة والسلاح التركي.





وأشار أحمد موسى، إلى أن، قطر تدفع لـ بعض الإعلاميين فى ماليزيا وجنوب افريقيا، تونس ولندن، نؤكد أن هناك 15 قناة و200 موقع تابعة لـ الإخوان يحصلون على أموال من قطر.





ولفت أحمد موسى، إلى أن، قطر تدفع المليارات من أجل أن يخرج شخص يتحدث عن قطر وتركيا ويهاج الدول التى ترغب فيها قطر.





وتابع أحمد موسى: "قطر تنفق 60 مليار دولار على الإعلام ودعم جماعة الإخوان الإرهابية، وأن قطر تمول مراكز الأبحاث فى أمريكا وفرنسا وألمانيا تصدر تقارير كاذبة.



