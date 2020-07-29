محمد رمضان يحقق 130 مليون مشاهدة بـ"رايحين نسهر"

حقق الفنان محمد رمضان، 130 مليون مشاهدة، بكليب «رايحين نسهر» بعد طرحه عبر يوتيوب، بداية يناير 2020.





وكان الفنان محمد رمضان احتفل بوصول أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" إلى 30 مليون مشاهدة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





وقام رمضان، بنشر صورة له من كليب رايحين نسهر و علق على الصورة " 30 مليون مشاهدة فى 30 يوما".



