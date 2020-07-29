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فن

محمد رمضان يحقق 130 مليون مشاهدة بـ"رايحين نسهر"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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سعيد فراج
حقق الفنان محمد رمضان، 130 مليون مشاهدة،  بكليب «رايحين نسهر» بعد طرحه عبر يوتيوب، بداية يناير 2020.

وكان الفنان محمد رمضان احتفل بوصول أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" إلى 30 مليون مشاهدة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وقام رمضان، بنشر صورة له من كليب رايحين نسهر و علق على الصورة " 30 مليون مشاهدة فى 30 يوما".

وعلى الجانب الاخر عرض لمحمد رمضان في موسم رمضان الماضي مسلسل "البرنس" بطولة كل من محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجريتلى، محمد علاء، أحمد داش، وعدد أخر من النجوم، والمسلسل إنتاج شركة سينرجى.
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