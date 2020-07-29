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فن

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 21 مليون مشاهدة على يوتيوب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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سعيد فراج
تخطت أغنية "عدى الكلام" لـ سعد لمجرد حاجز الـ21 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الجاري.

وتصدّرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب. 

واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدّرها قائمة التوب 5 على أنغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى انستجرام أنغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة أنغامي. 

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات.. كل ده بيحصل أوام». 
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