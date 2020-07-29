تطرح خلال أيام.. تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة بلدنا ياحلوة

يستعد النجم عمرو دياب لطرح أغنية بعنوان "بلدنا يا حلوة" في غضون أيام بعد الانتهاء من تصويرها قبل أسابيع.





الأغنية من كلمات تامر حسين ، ألحان عزيز الشافعي توزيع طارق مدكور .





وصور عمرو دياب الكليب في عدد من شوارع القاهرة مع المخرج طارق العريان ، لتتماشى مع كلمات الاغنية الوطنية التي تحكي عن ذكريات الهضبة في شوارع القاهرة.





يُذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب البوم سهران الذي طرحه شهر فبراير الماضي بالتزامن مع عيد الحب ويضم 16 أغنية.



