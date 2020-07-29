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فن

تطرح خلال أيام.. تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة بلدنا ياحلوة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:23 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم
يستعد النجم عمرو دياب لطرح أغنية بعنوان "بلدنا يا حلوة" في غضون أيام بعد الانتهاء من تصويرها قبل أسابيع.

الأغنية من كلمات تامر حسين ، ألحان عزيز الشافعي توزيع طارق مدكور .

وصور عمرو دياب الكليب في عدد من شوارع القاهرة مع المخرج طارق العريان ، لتتماشى مع كلمات الاغنية الوطنية التي تحكي عن ذكريات الهضبة في شوارع القاهرة.

يُذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب البوم سهران الذي طرحه شهر فبراير الماضي بالتزامن مع عيد الحب ويضم 16 أغنية.

أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".
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