تزامنا مع تغيير الكسوة.. أمطار غزيرة تهطل على الكعبة المشرفة.. فيديو

شهد الحرم المكي الشريف، اليوم ، هطول أمطار، غزيرة بالتزامن مع استبدال كسوة الكعبة المشرفة.





ونشرت وسائل الإعلام السعودية شريط فيديو لهطول الأمطار على الحرم الشريف، بالتزامن مع خلوه من الحجاج.





وأكدت الداخلية السعودية، اليوم استمرار تواجد طوق أمني حول المشاعر المقدسة لمنع أي مخالفة، مع الظروف المحيطة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية إنه تم استكمال نقل الحجاج من مقر إقامتهم إلى ميقات السيل الكبير، ومن ثم إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم، ومن ثم الانتقال للسكن في منى قبل الصعود على جبل عرفات.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، توفير 200 سيارة إسعاف لمواكبة الحجاج، أثناء أداء المناسك هذا العام، بالإضافة إلى توفير 6 مستشفيات و51 مركز رعاية في المشاعر المقدسة.