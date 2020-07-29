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رياضة

سعد سمير يقود دراجة داخل حمام السباحة.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:43 م
سعد سمير
سعد سمير
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مصطفى كرم
نشر سعد سمير لاعب النادي الاهلي فيديو له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام داخل حمام السباحة.

وظهر سعد سمير وهو يقود دراجة داخل حمام السباحة لزيادة قدرتة البدنية  علق سعد سمير على الفيديو قائلا " شكرا اخي".


يذكر أن الاهلي فاز امس في المباراة الودية مع فريق الجونة ب5 اهداف مقابل هدفين واقيمت على ملعب مختار التتش استعدادا لعودة الدوري المصري الممتاز



ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.

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