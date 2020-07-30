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برلمان

برلماني: الحكومة سبب رئيسي لتراجع معدلات الإصابة بـ كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:00 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار الأشهر الماضية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال النائب محمد الكوراني، فيتصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن قرارات الحكومة اتسمت جميعها بالحنكة وكانت متدرجة و متوائمة مع الوضع الذي تمر به البلاد، مشيرًا على أن الاحتياطات التي اتخذتها الدولة وقراراتها الحاسمة كانت سببا كبيرًا في تراجع معدل إصابات فيروس كورونا.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك دول كبيرة لم تنجح في مواجدهة فيروس كورونا بنفس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والجميع يشهد بذلك، وهو أمر غير مسبوق.

في السياق ذاته، أكد النائب على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال عيد الأضحى، وضرورة الحفاظ على المسافات الآمنة، حتى لا نكون عرضة لانتقال العدوى.
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