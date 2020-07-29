AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. إصابة غادة نافع بكسر في ذراعها.. تطورات الحالة الصحية لـ نجاة الصغيرة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:24 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة - نبيل العدوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


محمد عبد الرحمن: مسلسل جمجوم وبم بم لون جديد.. وسعيد برد فعل الجمهور

عبر الفنان محمد عبد الرحمن عن سعادته الكبيرة بردود الفعل على مسلسل جمجوم وبم بم الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق.


صوفي أشعلت السوشيال ميديا.. ماذا قالت ابنة عماد محرم بعد أزمة فيلم العفاريت

حلت صوفي ابنة الفنان عماد محرم ضيفة على برنامج إسأل نجمك عبر بث مباشر لموقع صدى البلد بعدما تصدر اسمها تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو نشره والدها عبر السوشيال كشف من خلاله سر فيلم العفاريت بعد نحو 30 عاما من عرضه.


إصابة الفنانة غادة نافع بكسر في ذراعها بالساحل الشمالي

نشرت الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي،  صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كشفت فيها عن تعرضها لكسر في ذراعها.


نقابة المهن الموسيقية توضح الحالة الصحية لـ نجاة الصغيرة

أكدت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ان النقيب الفنان هاني شاكر وكل اعضاء المجلس اطمأنوا على صحة الفنانة الكبيرة نجاة وانها بخير.



القصة الكاملة لأزمة حنان شوقى.. الفنانة تستغيث بالرئيس السيسي.. وأشرف زكى يرد بقوة

أثارت الفنانة حنان شوقى حالة من الجدل الواسع بعد توجيهها رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تطالب فيها بالتدخل لحل أزمتها مع عدد من المنتجين الذين تعاملت معهم ولم تحصل على حقوقها المادية فضلا عن أنه تشكو عدم مشاركتها فى أعمال فنية جديدة وهو ما يعنى عدم وجود مصدر رزق لها حيث تعتمد بشكل رئيسى على الفن وهو الامر الذى رد عليه بقوة الفنان اشرف زكى نقيب الممثيلن مؤكدا أن ما ورد من حنان شوقى غير صحيح. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عبد الرحمن ينشر صورة من كواليس مسلسل "جمجوم وبم بم"

سر فني حير المصريين 30 سنة.. من هي ابنة مديحة كامل في فيلم العفاريت؟

مؤلفة العفاريت تهاجم عماد محرم بعد إفشاء سر الفيلم: ميعرفش حاجة عن الأطفال

فيديو جراف.. مؤلفة فيلم العفاريت تكذب الفنان عماد محرم

بعد 30 سنة.. تعرف على نوع سيارة عمرو دياب في فيلم العفاريت

ماذا حدث بعد كشف سر"العفاريت".. مؤلفة العمل غاضبة وتهاجم عماد محرم.. واهتمام رواد السوشيال ميديا "هيافة مؤلمة"

ترشيحاتنا

حبس مجدي عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه في قضية الميراث

كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل وصيغة التكبيرات؟

أستاذ تاريخ حديث: إعلان الجامعة الفرنسية يدل على غياب الوعي التاريخي.. فيديو

التكلفة مرتفعة.. نقل البرلمان عن سبب رفع تذاكر القطارات

تعرف على مواصفات مرسيدس جي كلاس الصينية.. صور

تعليمات خاصة بـ حلاقة الحجاج.. السعودية: حريصون على أداء الشعيرة بـ أعلى معدلات الأمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيام عرفة.. طريقة تحضير بيض أمريكي مع سلطة التونة للسحور

بعد اللوك الأخير.. 3 قصات شعر اختارها محمد صلاح منذ بداياته الكروية

للرجال والسيدات.. 3 أطعمة تخلصك من الاكتئاب بشكل سريع