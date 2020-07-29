أخبار الفن.. إصابة غادة نافع بكسر في ذراعها.. تطورات الحالة الصحية لـ نجاة الصغيرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





محمد عبد الرحمن: مسلسل جمجوم وبم بم لون جديد.. وسعيد برد فعل الجمهور

عبر الفنان محمد عبد الرحمن عن سعادته الكبيرة بردود الفعل على مسلسل جمجوم وبم بم الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق.





صوفي أشعلت السوشيال ميديا.. ماذا قالت ابنة عماد محرم بعد أزمة فيلم العفاريت

حلت صوفي ابنة الفنان عماد محرم ضيفة على برنامج إسأل نجمك عبر بث مباشر لموقع صدى البلد بعدما تصدر اسمها تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو نشره والدها عبر السوشيال كشف من خلاله سر فيلم العفاريت بعد نحو 30 عاما من عرضه.





إصابة الفنانة غادة نافع بكسر في ذراعها بالساحل الشمالي

نشرت الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كشفت فيها عن تعرضها لكسر في ذراعها.





نقابة المهن الموسيقية توضح الحالة الصحية لـ نجاة الصغيرة

أكدت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ان النقيب الفنان هاني شاكر وكل اعضاء المجلس اطمأنوا على صحة الفنانة الكبيرة نجاة وانها بخير.







القصة الكاملة لأزمة حنان شوقى.. الفنانة تستغيث بالرئيس السيسي.. وأشرف زكى يرد بقوة

أثارت الفنانة حنان شوقى حالة من الجدل الواسع بعد توجيهها رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تطالب فيها بالتدخل لحل أزمتها مع عدد من المنتجين الذين تعاملت معهم ولم تحصل على حقوقها المادية فضلا عن أنه تشكو عدم مشاركتها فى أعمال فنية جديدة وهو ما يعنى عدم وجود مصدر رزق لها حيث تعتمد بشكل رئيسى على الفن وهو الامر الذى رد عليه بقوة الفنان اشرف زكى نقيب الممثيلن مؤكدا أن ما ورد من حنان شوقى غير صحيح.

