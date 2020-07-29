هل يجوز الاستلاف من أجل أن نضحي.. الإفتاء توضح الحالة الوحيدة

رد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، على سؤال " هل يجوز ان يحصل المسلم على أموال من شخص من أجل أن أضحي" ورد قائلا : " الاستلاف غير مستحب، ولكن إذا كان للمواطن أموال أو مكافأة أو أى شئ سيحصل عليه بعد مدة معينة ويريد أن يستلف ويضحى فمن الممكن ولكن الأفضل أن يضحي إذا كان معه مال ، وإذا لم يكن سيحصل على الأجر بالنية".





وقال إن تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم سن لـ الحيوان خلال أضحية العيد تمت لكي يكون بالحيوان لحم ويستطيع المسلم أن يوزع على الفقراء.





وأضاف مجدي عاشور ، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الإفتاء قالت أن العجل فى عمر العام ونصف من الممكن أن يصل وزن العجل يصل عمرها لأكثر من عامين ولذلك العجل الذي يزيد وزنه عن 400 كيلو من الممكن أن يضحى به وحتى ولم يكمل عمره عامين.





وأشار مجدي عاشور ، إلى أن، الأضحية يتم توزيعها على ثلاثة: " ثلث لأولادي، وثلث للاقارب، و ثلث لـ الفقراء و المساكين".





ولفت مجدي عاشور ، إلى أن، المسلم من الممكن أن يذبح فى أول يوم وفى ثانى يوم وفى ثالث يوم، مؤكدًا أن الذبح فى أى ايام العيد شرعي.





وطالب من المواطنين بعدم الذبح فى الشارع، حتى لا يتسبب المضحى فى اذى المواطنين، وعلى الجميع بالالتزام بشروط الذبح وهو إخفاء السكينة و تكون السكينة مسنونة و يكون جزار ماهر".





وأكد أن المواطن عليه الا يعرض الحيوان لـ عذابين عذاب الذبح وعذاب و عذاب السلخ دون خروج الروح".



