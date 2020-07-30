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حوادث

حبس أمين عهدة بمجمع استهلاكي لبيعه أغذية غير صالحة

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس أمين عهدة مجمع تابع لإحدى الشركات بأحد المجمعات الاستهلاكية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 1335 عبوة سلع غذائية "عصائر – بسكويت – جبن أبيض - نشا"  مدون عليها إحدى العلامات التجارية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط أمين عهدة مجمع تابع لإحدى الشركات بأحد المجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لاتهامه ببيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتبين حيازته (1335 عبوة سلع غذائية "عصائر – بسكويت – جبن أبيض - نشا)  مدون عليها إحدى العلامات التجارية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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