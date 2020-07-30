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خاطبة بمحافظة الأقصر: أعمل لمواجهة ظاهرة العنوسة المرتفعة فى صعيد مصر.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:01 ص
الزواج
الزواج
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محمود محسن
أكدت حنان عبد الجواد بمحافظة الأقصر، إنها تعمل "خاطبة"، من أجل مواجهة ظاهرة العنوسة المرتفعة فى صعيد مصر، بسبب إنغلاق العائلات.

وأضافت عبد الجواد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنها لا تحصل على أى مقابل مادى تجاه ذلك  مؤكدة انها لا تحصل سوى أجر قليل بعد اتمام الزيجة. بسبب ظروفي الصعبة والإنفاق على اسرتي .

وتابعت العاملة كخاطبة وجدت خلال عملها كـ"خاطبة"، فتيات كثر جميلات ومن عائلات محترمة، ولكن تقدم بهم السن دون أن يتزوجن.

وأشارت عبد  الجواد إلى أن أن "الخاطبة" هواية لديها تهدف إلى تزويج الفتيات مؤكدة أن نسبة العنوسة فى الصعيد كبيرة لأن المجتمع الصعيدى منغلق".
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