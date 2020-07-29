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برلمان

قيادي بالشعب الجمهوري: عودة مجلس الشيوخ ستكون داعما للبرلمان في ثورته التشريعية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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حسن رضوان
دعا محمد سعيد الدابي، مرشح حزب الشعب الجمهوري عن محافظة البحر الأحمر، المواطنين بالنزول للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها يومى 11 و12 أغسطس المقبل، مضيفًا أن إجراء انتخابات الغرفة التشريعية الثانية تعزز المسار الديمقراطي وتعزز ايضًا وجود الأحزاب السياسية وتعطيها الفرصة للتعبير عن نفسها من خلال المجلس.

وأضاف "الدابي"، في تصريح له، أن الدولة حريصة كل الحرص على إجراء انتخابات الشيوخ رغم صعوبة التوقيت والظروف شديدة الحرج والدقة التي تمر بها البلاد لإنجاز الاستحقاق الدستوري.

ولفت إلى أهمية عودة الغرف التشريعية الثانية، ممثلة في مجلس الشيوخ، حيث إنه خلال الفترة الماضية اتضح إلى أي مدى كان البرلمان في ضغط كبير، مما استوجب وجود مجلس الشيوخ ليكون داعمًا له في الثورة التشريعية التي أحدثها.
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