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محافظات

محافظ الدقهلية: الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة شارع الدراسات بالمنصورة قريبًا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:52 م
تطوير وتوسعة شارع
تطوير وتوسعة شارع الدراسات بالمنصورة
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همت الحسينى
صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة شارع الدراسات بالمنصورة وسيتم افتتاحه قريبا. 

وأكد محافظ الدقهلية أننا نعمل في صمت ونبذل كافة الجهود لان أهالي الدقهلية يستحقون منا بذل كل غال ونفيس لتحقيق طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم. 

وأوضح محافظ الدقهلية أنه كلف بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بشارع الدراسات بالمنصورة لافتتاحه بعد عيد الأضحى في صورته الجديدة التي تليق باهالي الدقهلية، مشيرا إلى أنه لن يتوقف عن البذل والعطاء لتحقيق المزيد من المشروعات. 

وأضاف محافظ الدقهلية أنه ومعه الجهاز التنفيذي يعملون بالتوازي في مختلف القطاعات لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية واقتصادية تعمل على تيسير الحصول على مختلف الخدمات لأبناء المحافظة. 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه بالتوازي مع أعمال تطوير شارع الدراسات يتم تجهيز الموقف البديل لموقف الدراسات لتنتقل إليه السيارات فور الانتهاء من تجهيزه وذلك في إطار القضاء على العشوائية بمنطقة الدراسات وتنظيم حركة السير فيها للمواطنين والسيارات.

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محافظ الدقهلية: الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة شارع الدراسات بالمنصورة قريبًا
محافظ الدقهلية: الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة شارع الدراسات بالمنصورة قريبًا
محافظ الدقهلية: الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة شارع الدراسات بالمنصورة قريبًا
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