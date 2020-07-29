بينهم مسنة 92 عاما.. شفاء 26 مصابا من فيروس كورونا في بني سويف.. صور

أعلنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف عن تعافى 26 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد"منهم سيدة مسنة 92 سنة"،وبواقع 7 حالات من مستشفى الصدر و19 حالة من مستشفى الحمًيات عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.





وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، لنمحافظ بنى سويف يتابع مستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولًا بأول،مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا،وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا للدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة .

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من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا،مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفىين،وكاف مستشفيات المحافظة،حيث يعمل الجميع بتفان وإخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى .





وتقدم الدكتور وكيل الوزارة بالشكر للدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور أفرام ماجد مدير مستشفى الصدر،والدكتور وليد عبده مدير مستشفى الحميات على المتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيين .



