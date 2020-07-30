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منوعات

ليعبر لها عن حبه.. شاب يحرق شعر حبيبته بدون قصد

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قرر شاب الاعتراف بحبه لحبيبته يوم الخميس الماضي في عشاء رومانسي في أحد المطاعم الفخمة ، ليكون حدث تاريخي في علاقتهما . 

و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشاب يروي ما حدث في ذلك اليوم موضحا أنه كاد أن ينهي حياة حبيبته ويحول تلك المناسبة لكابوس يطاردهما . 

طلب الشاب من حبيبته أن تغمض عينيها لأنه يحضر لها مفاجأة ، فوافقت الفتاة و لكن لم يلتفت الشاب أن شعر الفتاة قريب من الشموع الموجودة على الطاولة التي يجلسون عليها فقام بتقريب الشمع أكثر من شعرها دون أن يدري . 

شعرت الفتاة بشئ ما خاطئ يدور بالإضافة إلى أنها تشم رائحة شئ ما يحترق ، التفتت الفتاة إلى الطاولة فوجدت الشموع قريبة للغاية من شعرها و حرقت بعض الخصل . 

ابتعدت الفتاة عن الشموع سريعا ، و لكنها بالفعل حرقت شعرها و اعتذر الشاب للفتاة مؤكدا انه لم يلتفت للشموع بسبب فرحته . 
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ليعبر لها عن حبه.. شاب يحرق شعر حبيبته بدون قصد

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