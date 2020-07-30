ليعبر لها عن حبه.. شاب يحرق شعر حبيبته بدون قصد





و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الشاب يروي ما حدث في ذلك اليوم موضحا أنه كاد أن ينهي حياة حبيبته ويحول تلك المناسبة لكابوس يطاردهما .





طلب الشاب من حبيبته أن تغمض عينيها لأنه يحضر لها مفاجأة ، فوافقت الفتاة و لكن لم يلتفت الشاب أن شعر الفتاة قريب من الشموع الموجودة على الطاولة التي يجلسون عليها فقام بتقريب الشمع أكثر من شعرها دون أن يدري .





شعرت الفتاة بشئ ما خاطئ يدور بالإضافة إلى أنها تشم رائحة شئ ما يحترق ، التفتت الفتاة إلى الطاولة فوجدت الشموع قريبة للغاية من شعرها و حرقت بعض الخصل .





ابتعدت الفتاة عن الشموع سريعا ، و لكنها بالفعل حرقت شعرها و اعتذر الشاب للفتاة مؤكدا انه لم يلتفت للشموع بسبب فرحته .

قرر شاب الاعتراف بحبه لحبيبته يوم الخميس الماضي في عشاء رومانسي في أحد المطاعم الفخمة ، ليكون حدث تاريخي في علاقتهما .