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الأوقاف: دراسة لضوابط آلية العودة التدريجية لـ صلاة الجمعة بعد عيد الأضحى مباشرة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:55 م
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
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هاني حسين
قال عبد الله حسن المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف درس آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة.

وأضاف  عبد الله حسن  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  مع أول اجتماع لجنة إدارة ازمة كورونا بمجلس الوزراء  سيكون بين يديها دراسة ضوابط وآلية العودة التدريجية لصلاة الجمعة عقب عيد الأضحى".

وفي سياق متصل قال عبد الله حسن:" بناء على إجراءات لجنة مكافحة كورونا سيتم نقل صلاة عيد الاضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين مثلما حدث في عيد الفطر ".

وتابع عبد الله حسن: "باقي المساجد تكتفي برفع  التكبيرات العيد  دون فتح المسجد للمصلين ".

وأكمل عبد الله حسن:"أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور والهدف من تلك الإجراءات هو الحفاظ على حياة المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا".

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