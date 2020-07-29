الأوقاف: دراسة لضوابط آلية العودة التدريجية لـ صلاة الجمعة بعد عيد الأضحى مباشرة

وزير الأوقاف درس آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة. قال عبد الله حسن المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف ، إنالأوقافآلية





وأضاف عبد الله حسن في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" مع أول اجتماع لجنة إدارة ازمة كورونا بمجلس الوزراء سيكون بين يديها دراسة ضوابط وآلية العودة التدريجية لصلاة الجمعة عقب عيد الأضحى".





بناء على إجراءات لجنة مكافحة كورونا سيتم نقل صلاة عيد الاضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين مثلما حدث في عيد الفطر ". وفي سياق متصل قال عبد الله حسن:"





وتابع عبد الله حسن: "باقي المساجد تكتفي برفع التكبيرات العيد دون فتح المسجد للمصلين ".





وأكمل عبد الله حسن:"أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور والهدف من تلك الإجراءات هو الحفاظ على حياة المصلين للحد من انتشار فيروس كورونا".



